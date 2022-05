Zwei Tore und vier Jahre Vertragsverlängerung

Ihren Gästen aus Hard ließen die Kicker des FC Lustenau nur wenig Chance, 3:1 siegte das Team von Coach Philipp Hagspiel. Dabei durfte einer der Hausherren gleich doppelt jubeln, Simon Grabherr erzielte seine Saisontreffer 15 und 16. „Das frühe Gegentor war zwar ein Schock“, meinte der Mittelstürmer, „aber wir sind mittlerweile mental so stark, dass so etwas kein Problem ist. Im Moment läuft es bei uns wie am Schnürchen. Aber ich hätte in diesem Match noch mehr Tore schießen müssen, so selbstkritisch muss ich sein.“