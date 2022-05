Hypo NÖ gewinnt erstes Spiel der WHA-Finalserie

Die Handballerinnen von Hypo Niederösterreich haben das erste Spiel der Finalserie in der WHA-Meisterliga gegen WAT Atzgersdorf deutlich gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstagabend in Maria Enzersdorf gegen den Außenseiter aus Wien klar mit 27:21 (17:10) durch und ging in der „best of three“-Serie mit 1:0 in Führung.