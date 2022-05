Charlotte Casiraghi: Royaler Glamour in Cannes

Royaler Glamour in Cannes: Charlotte Casiraghi hat am Freitag für Blitzlichtgewitter am roten Teppich der Filmfestspiele gesorgt. Die Tochter von Caroline von Monaco schritt im nachtblauen Chanel-Kleid und mit Ehemann Dimitri Rassam am Arm an den Fotografen vor dem Festspielhaus vorbei.