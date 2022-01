Charlotte Casiraghi mit Pferd auf Chanel-Laufsteg

Für die Präsentation seiner neuen Haute-Couture-Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2022 hat das Modehaus Chanel seine Gäste in die Welt des Reitsports entführt. Das temporäre Ausstellungsgebäude im Grand Palais Ephémère am Champ de Mars war von Künstler Xavier Veilhan in einen zeitgenössischen Reitparcours verwandelt worden, der durch riesige Installationen aus unbehandeltem Holz führte. Stargast Charlotte Casiraghi kam hoch zu Ross.