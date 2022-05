Schärfstes Abtreibungsgesetz in USA beschlossen

Mit Spannung wird die Entscheidung des Supreme Courts in den USA zum Rechtsanspruch auf Abtreibungen erwartet. Sollte das Grundsatzurteil „Roe vs. Wade“ tatsächlich aufgehoben werden, wie aus einem kürzlich öffentlich gewordenen Urteilsentwurf hervorgeht, könnten die Bundesstaaten freie Hand haben, Abtreibungen zu verbieten oder den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen drastisch einzuschränken. Zuletzt haben sich Texas und Oklahoma mit verschärften Abtreibungsgesetzen in die Schlagzeilen katapultiert.