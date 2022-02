Texas: Zahl der Abtreibungen stark zurückgegangen

Kippt Grundsatzurteil Roe vs. Wade?

Außergewöhnlich an dem Gesetz ist, dass es Privatpersonen ermöglicht, zivilrechtlich gegen alle vorzugehen, die bei einer Abtreibung helfen. Dieser rechtliche Kniff macht es auch besonders schwer, gegen das Gesetz vor Gericht vorzugehen. Eigentlich sind Abtreibungen nach einem Grundsatzurteil des Supreme Court von 1973 in den USA bis zur Lebensfähigkeit des Fötus erlaubt - heute etwa bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Auch diese Entscheidung könnte aber kippen - ein Urteil des Supreme Court dazu wird in diesem Jahr erwartet.