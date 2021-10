Abtreibungen: Regierung zieht vor Supreme Court

Im Streit um das weitgehende Abtreibungsverbot in Texas zieht die US-Regierung nun vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Das Justizministerium kündigte an, beim Supreme Court in Washington eine Aussetzung des sogenannten Herzschlag-Gesetzes zu beantragen. Damit gehen die juristischen Auseinandersetzungen um das seit Anfang September gültige und umstrittene Gesetz in die nächste Runde.