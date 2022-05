Staatsbürgerschaft: ÖVP beharrt auf harter Linie

Generell an der Einstellung der ÖVP übte die Menschenrechtsgruppe SOS Mitmensch. Sie sprach von einer immer schneller wachsenden Nichteinbürgerungs-Schere bei in Österreich geborenen Personen gesprochen. Im ersten Quartal 2022 habe es laut Statistik Austria nur 1029 Einbürgerungen hier geborener Personen gegeben, während über 4000 Kinder zur Welt kamen, ohne die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Damit wachse die Gesamtzahl der in Österreich geborenen Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft auf über 260.000 an, so die Menschenrechtsorganisation.