Nachfahren von NS-Opfern verdoppeln Einbürgerungen

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Einbürgerungen in Österreich im ersten Quartal mehr als verdoppelt. Insgesamt ist dabei 4865 Personen die Staatsbürgerschaft verliehen worden - darunter an 1925 im Ausland lebende Personen. Wie aus den Zahlen der Statistik Austria hervorgeht, gehen knapp 40 Prozent der Einbürgerungen an Nachkommen von NS-Opfern.