Affenpocken-Situation ist „ungewöhnlich dynamisch“

Noch kein Fall in Österreich

Wie am Freitag bekannt wurde, erstrecken sich die Erkrankungen nun auch bis Australien. Dort wurde bei einem etwa 30 Jahre alten Reiserückkehrer aus Großbritannien eine Infektion bestätigt. In Österreich gibt es indessen weiterhin keinen bekannten Fall der auch in mehreren europäischen Ländern nachgewiesenen Viruserkrankung, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Bereits ab Anfang kommender Woche soll jedenfalls das Contact Tracing startklar sein.