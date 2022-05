Titelverteidiger Hard steht wieder im HLA-Finale

Handball-Meister Alpla HC Hard hat erneut das Finale in der österreichischen Männer-Liga HLA erreicht! Am Donnerstag gewannen die Vorarlberger das zweite Spiel der „Best Of Three“-Halbfinal-Serie gegen HC Linz AG hauchdünn mit 26:25 (14:13). Der Favorit setzte sich mit insgesamt 2:0 Siegen durch. Der Gegner im Endspiel heißt entweder UHK Krems oder Fivers Margareten - die Wiener schafften am späteren Abend mit einem 37:35-Erfolg den 1:1-Ausgleich in der Serie.