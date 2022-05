Spannung bei „Langer Nacht der Forschung“

Fakt oder Fake? Fundierte Nachrichten wie in Ihrer „Krone“ oder Erfundenes aus den Tiefen des Internets? An Station U21 gibt’s ein Quiz, bei dem man lernt, Fake News zu entlarven. Die Historiker der Universität erklären am Platz U24 dagegen, was die alten Römer aßen und tranken. Wer’s nachkochen möchte, für den stehen Rezepte sowie auch einzelne Kostproben zur Verfügung! Für Kinder in dieser „Langen Nacht der Forschung“ ebenfalls ein Muss ist der Besuch in den Educational Labs im Lakeside Park, wo spannende Experimente auf junge Forscher warten.