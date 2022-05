GB: Zwei weitere Fälle von Affenpocken bestätigt

In Großbritannien sind zwei weitere Fälle von Affenpocken erfasst worden. Wie die Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency am Samstag mitteilte, besteht aber kein Zusammenhang mit einem kürzlich bekannt gewordenen Fall. Betroffen sind demnach zwei Personen eines Haushalts. Eine befinde sich in Behandlung in einem Krankenhaus, die zweite sei in häuslicher Isolierung. Mögliche Kontaktpersonen seien informiert worden, hieß es.