Stadt startet jetzt mit eigener Bio-Marke

Die Felder der Stadt werden durch das Biozentrum Lobau und das BIO-Stadtgut Laxenburg bewirtschaftet. Bislang wurde die Ernte immer an den Großhandel verkauft. Das soll sich mit „Wiener Gusto“ nun ändern. Den Anfang in der Produktpalette macht das Bio-Weizenmehl, das ab Juni im Online Shop, im Ab-Hof-Shop in Laxenburg und in Interspar-Filialen in Wien erhältlich sein wird. 1,69 Euro kostet ein Kilo davon.