Dieses süße Kipferl hat einen stolzen Preis

In einem Bioladen im 7. Bezirk kostet ein Brioche-Nusskipferl saftige 4,49 Euro. Gerade einmal 100 Gramm wiegt das kostbare Süßgebäck: „Es ist von einem Bio-Bäcker in der Nacht handgefertigt und mit 100 Prozent Bio-Walnüssen aus Österreich gefüllt“, argumentiert die Händlerin und versichert, den Preis zuletzt nicht angehoben zu haben. „Obwohl unser Geschäft mit Preissteigerungen im Einkauf und mit doppelten Energiekosten konfrontiert ist, gaben wir die Teuerung nicht an unsere Kunden weiter“, sagt sie und will dabei anonym bleiben.