EU-Prognose: Österreichs Wachstum bremst sich ein

Als antreibende Kräfte wirken weiterhin der „aufgestaute Privatkonsum, die Belebung des Tourismus und des Dienstleistungssektors“. Der russische Einmarsch in die Ukraine sei jedoch ein „Gegenwind für die österreichische Exportindustrie“, teilte die EU-Behörde in ihrer Frühlingsprognose mit. Die hohen Preise würden zudem die Kaufkraft unter Druck setzen. „Insgesamt erhöht dies die Unsicherheit der wirtschaftlichen Aussichten“, so die EU-Kommission.