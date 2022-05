Konzert von „Pussy Riot“: Ikone für den Widerstand

Eine Ikone für den zaghaften Widerstand gegen das „Regime Putin“ wurde ein russisches Protestkunst-Kollektiv mit Sitz in Moskau. Gegründet im Jahr 2011, hat es eine variable Mitgliedschaft von etwa elf Frauen, welche Putin als Diktator sehen und auch seine starke Verbindung zur russisch-orthodoxen Kirche anprangern. Weltweit bekannt wurde ihr Name „Pussy Riot“ („Miezenaufstand“) als sie am 21. Februar 2012 in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale eine punkige Performance gegen Putin veranstalteten. Am Sonntag gibt die systemkritische Punk-Band ihr einziges Österreich-Konzert und das in der beschaulichen knapp 10.000 Einwohner zählenden Tiroler Marktgemeinde St. Johann im Bezirk Kitzbühel.