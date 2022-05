Pussy Riot rebellieren in Tirol gegen Putin

Pussy Riot rocken das beschauliche St. Johann

Nun ist, wie berichtet, einer von ihnen, Maria Aljochina, trotz Hausarrest die Flucht aus Russland gelungen. Am Donnerstag startete die „Pussy Riot Anti-War Europe Tour“, die vor allem im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine steht, in Berlin. Am Sonntag gibt die systemkritische Punk-Band dann ihr einziges Österreich-Konzert - in der beschaulichen knapp 10.000 Einwohner zählenden Tiroler Marktgemeinde St. Johann im Bezirk Kitzbühel.