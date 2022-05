Zwei Abstürze: ein Paragleiter schwer verletzt

Der 59-Jähriger aus Pettenbach stürzte in der Ortschaft Atzelsdorf, nahe der Burg Altpernstein in eine Wiese. Weitere Flugsportler leisteten Erste Hilfe bis der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Wels geflogen wurde. Zur selben Zeit blieb ein 79-Jähriger aus Thalheim bei Wels in unmittelbarer Nähe des Unfallortes mit dem Gleitschirm in einem Baumwipfel hängen. Er wurde unverletzt befreit.