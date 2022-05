Neuberg feierte den Fasching mitten im Mai nach

An die 600 „Narren“ tummelten sich in der kleinen Gemeinde, viele waren auch von umliegenden Orten gekommen, um an dem bunten Treiben teilzunehmen. Dass es deutlich wärmer war als zur eigentlichen Faschingszeit, störte niemanden. Die Kostüme waren an das sommerliche Wetter angepasst. Fast alle Besucher hatten sich für den Ausnahme-Fasching verkleidet. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen mit Kostümen kommen“, sagte Florian Kulovits vom Organisationskomitee der „Vereinigten Vereine“.