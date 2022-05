Zwei Kinder in Bregenz von Pkw angefahren

Bereits am Montagabend war es - wie die Polizei am Samstag berichtete - zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bregenzer Rheinstraße gekommen. Dort war ein Fahrschüler mit sein Fahrlehrer in Richtung Hard unterwegs, als völlig unvermittelt ein sechsjähriges Mädchen zwischen den stehenden Fahrzeugen im Gegenverkehr lief, um die Tankstelle auf der Gegenseite zu erreichen. Das Kind wurde jedoch vom Fahrschulauto frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Kleine erlitt einen Unterarmbruch, einen Riss an der linken Schädelhälfte, eine Gehirnerschütterung und zahlreiche Abschürfungen.