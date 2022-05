Geheimer Bank-Coup in Graz: Geld lag auf Straße

Die weiteren Hintergründe hielt sie geheim - „aus kriminaltaktischen Gründen“. Denn einem Serben gelang in der Nacht zuvor ein filmreifer Coup. Mehrere Monate lang manipulierte er den Bankomaten (die genaue Vorgehensweise wird auch jetzt nicht verraten), eruierte so den Zahlencode und konnte eine hohe Summe Bargeld erbeuten. Dass er einen Teil davon auf der Flucht verlor - und ehrliche Passanten die Polizeiinspektion in Eggenberg sofort informierten -, ließen den Coup rasch entdecken und am Tatort wertvolle Spuren sichern.