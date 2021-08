Falscher Sprengstoff-Alarm in Grazer Bankfiliale

Sprengstoffalarm hat es am Sonntag in einer Grazer Bankfiliale in der Eggenberger Allee gegeben. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, hatte es sich dabei aber um falschen Alarm gehandelt. Gegen 12.30 Uhr waren die Einsatzkräfte wegen eines verdächtigen Gegenstandes gerufen worden, zwei Stunden später stand aber fest, dass der Gegenstand ungefährlich war.