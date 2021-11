In Krise abgegeben: Warum will uns niemand haben?

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das Bedürfnis nach pelzigen Freunden besonders gestiegen. Zahlreiche Menschen schafften sich - zumal auch überwiegend im Homeoffice arbeitend - Haustiere an, um der Einsamkeit in den eigenen vier Wänden entgegenzuwirken oder auch als Beschäftigung für unausgelastete Kinder. Außerdem konnte man zum Gassigehen mit Bello auch den Ausgangssperren trotzen. Inzwischen ist für die meisten die Kurzarbeit zu Ende, der Alltag wieder großteils geregelt. Das Tier wurde zu einer Last.