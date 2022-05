Sperre des Veldener Ortskerns ist im Gespräch

Auch wenn die erste GTI-Nacht in Kärnten trotz starker Frequenz laut Polizei „ohne Zwischenfälle“ verlief, sind der Arneitz-Parkplatz am Faaker See, die Tankstelle in Selpritsch und der gesamte Veldener Ortskern bereits gut besucht. Als erste Maßnahme wurde in den Abendstunden am Donnerstag bereits der Veldener Seecorso gesperrt.