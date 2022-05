Aufstiegsparty? Lustenauer halten den Ball flach!

Gewinnt Lustenau in Horn und nimmt Lafnitz dem FAC Punkte ab, ist die Austria Meister. Bei allen anderen Szenarien entscheidet sich die Aufstiegsfrage in der letzten Runde. „Es wird kein Spaziergang, wir müssen an unser Limit gehen und womöglich auch wieder leidensfähig und geduldig sein“, erklärt Austria Trainer Markus Mader für den am Ende nur drei Punkte zählen. „Alles andere können wir nicht beeinflussen.“