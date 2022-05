Wacker Innsbrucks Security-Firma zahlt sich selbst

Da wurde zum Teil versucht, einen Skandal aufzubauschen, den es nie gab. Denn in Wahrheit handelt es sich um eine Summe, die bei maximal 2500 Euro liegt. Mehr kostet es garantiert nicht, einen Bus für einen Tag mit zwei Chauffeuren zu mieten und vollzutanken. Die Alternative wäre gewesen, dass Spieler und Trainer mit ihren Privatautos nach St. Pölten gefahren oder die Mannschaft nicht angetreten wäre. Geholfen hätte das aber niemanden. Am wenigsten der Liga, die neben Lustenau am meisten froh ist, dass der Aufstiegskampf sportlich entschieden wird.