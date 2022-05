„Tag der Pflege“: Demos in ganz Österreich

Anlässlich des „Tages der Pflege“ am Donnerstag haben in ganz Österreich Demonstrationen stattgefunden. In Wien nahmen - nach Veranstalter-Angaben - rund 10.000 Menschen an einer solchen der „Offensive Gesundheit“ teil. In Richtung Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) fanden die Demonstranten klare Worte, um auf Missstände im Gesundheits- und Pflegebereich aufmerksam zu machen.