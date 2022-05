Hinter Kulissen: So entsteht Steirische Harmonika

„Den Anfang jeder Harmonika bildet ein Rahmen aus Fichtenholz“, verrät Schedler. „Das ist besonders leicht und hat hervorragende Klangeigenschaften.“ Ist der Holzrahmen verleimt, wird er wieder in zwei Teile zerschnitten – in die Diskant- und in die Bassseite. Während das passiert, schleift einer der Tischler schon eifrig am Griffbrett. „Wir greifen hier aber schon auf neuere Maschinen zurück. Besonders bei den Löchern für die Knöpfe. Eine Maschine ist wesentlich genauer“, erklärt der Geschäftsführer, während er seinem Mitarbeiter über die Schulter blickt.