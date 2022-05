Tabus schützen nicht

Auf das Resultat können viele europäische Länder stolz sein. Sie haben, wie auch Österreich, kaum ungeplante Teenager-Schwangerschaften. Allerdings ist bis heute die sexuelle Bildung zu wenig an der Lebenswelt der Jugendlichen orientiert. „Zu theoretisch und abstrakt“ war ihre Aufklärung, kritisiert Kathi. „In der Unterstufe hatten wir gar keine Aufklärung und als wir in der Oberstufe waren, da war ich ungefähr 16 und zu dem Zeitpunkt habe ich schon lange Sex gehabt. Also da war es dann schon viel zu spät.“