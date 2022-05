„Eiertanz“ um Abschöpfung der hohen Energieprofite

Mineralölfirmen im Polit-Visier

Die SPÖ wollte Ähnliches angesichts hoher Treibstoffpreise auch bei Mineralölfirmen machen. SPÖ-Klubchef Michael Lindner kündigte am Montag erfreut eine dringliche, also sogleich im Landtag zu beschließende Vier-Parteien-Resolution an den Bund an, denn Grüner Klub und ÖVP-Klubchef Christian Dörfel hatten mitunterschrieben und der FPÖ-Klub per Mail seine Zustimmung signalisiert.