David Alaba und Shalimar: Kurzurlaub zum Muttertag

Einen Kurzurlaub am Muttertag? Sollte doch eigentlich mit der Mama gemacht werden. Wann dann wohl das Geschenk von klein Zion. Sei’s drum. Familie Alaba verbrachte das Wochenende jedenfalls am Strand. Shalimar hielt die schönen Stunden bildlich fest. Mit David auf der Sonnenliege, bei der Abkühlung im Wasser, sexy im Strandkleid, hungrig mit gschmackigem Burger und Hühnchenflügerl am Pool. Und auch der 29-Jährige schien die kurze Auszeit genossen zu haben.