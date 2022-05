Bierpapst segnet Top-Lokale für Gerstensaftfans

Beliebte Adressen

Die Liste der Lokalempfehlungen führt Hopfen & Söhne in Eisenstadt an - geehrt mit fünf Krügerln. Auf den oberen Plätzen folgen das Rabenbräu in Lafnitz, das Ruckendorfer in Eisenstadt, s’Schmankerl in Hornstein, Tamdhu Irish Pub in Oberwart und The Irish Rover in Mühlgraben. Seidls Fazit: „Unsere Bierkultur ist Weltklasse.“ Prost!