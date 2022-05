Greiner sammelt in Berlin gebrauchte Matratzen ein

Dabei lief nicht alles rund: Statt sich die Mehrheit am belgischen Schaumstoffhersteller Recticel zu sichern und damit die Nummer eins in dem Bereich in Europa zu werden, verkauften die Kremsmünsterer zuletzt auch die noch verbliebenen 4,4 % der Anteile an die Investmentgesellschaft Baltisse. „Unser Ziel hat sich nicht geändert, es wird nur länger dauern, es zu erreichen“, sagt Kühner, der betont, dass der Verkauf der Anteile 50 Millionen Euro mehr einbrachte als der Kaufpreis gewesen war.