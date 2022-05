Zwei Rad-Unfälle in der Stadt-Salzburg

Am Montagabend parkte der Fahrer eines Pritschenwagens sein Auto auf einer Gemeindestraße in Liefering ein. Dass daraufhin auch die Beifahrertür aufging, erwischte eine herannahende Radfahrerin derart kalt, dass sie in die Tür krachte. Die 22-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.