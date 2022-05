Betrunkener randalierte in Linzer Ursulinenkirche

Am helllichten Tag, um 12 Uhr mittags, randalierte der 52-Jährige in der Ursulinenkirche an der Landstraße und beschädigte dabei eine Osterkerze sowie einen Kerzenständer. Als die Polizisten eintrafen verhielt sich der Linzer äußerst aggressiv gegenüber dem Pfarrer sowie den Beamten. Nur widerwillig zeigte er seinen Ausweis, gestikulierte und schrie herum.