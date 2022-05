St. Veiter blieb verletzt unter Motorrad liegen

Motorfahrrad-Fahrer (15) krachte in Pkw

Auf einer Gemeindestraße in Feldkirchen fuhr der 15-Jährige gerade in eine Kreuzung ein. Gleichzeitig fuhr eine 25-jährige Pkw-Lenkerin ebenfalls in die Kreuzung ein. Der 15-Jährige stieß mit dem Motorfahrrad gegen die rechte Seite des Pkw und kam dadurch zu Sturz. Er wurde unbestimmten Grades verletzt in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.