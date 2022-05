46-Jähriger wurde wegen Alkoholsucht zu Einbrecher

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf ist verdächtig, in den vergangenen Wochen im Bezirk zwei Einbruchsdiebstähle in Imbissstände begangen zu haben. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Steyr angeordneten Hausdurchsuchung konnten die ermittelnden Beamten der PI Kirchdorf Einbruchswerkzeug, Tatbekleidung und einen Teil der Diebesbeute in der Wohnung des Mannes auffinden und sicherstellen. Bei der Einvernahme zeigte sich der 46-Jährige umfassend geständig. Als Motiv gab er seine Alkoholkrankheit und seine schlechte finanzielle Situation an. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.