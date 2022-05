Rücktrittskultur

Kleiner Rücktritts-Rückblick. 2016, exakt am 9. Mai, tritt Werner Faymann zurück. Grund: fehlender Rückhalt in der SPÖ. Ein Jahr später, am 10. Mai, nimmt der damalige ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner den Hut. Er sei kein Platzhalter. Acht Tage später geht Grünen-Chefin Eva Glawischnig „aus höchst persönlichen, gesundheitlichen Gründen“.