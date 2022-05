Zur Hochkultur wird jetzt Popcorn serviert!

Kulinarisch scheint der Auftakt im Zelt also gelungen, organisatorisch ist man derweil noch an der Raumtemperatur am Tüfteln, wie Intendant Carl Philip von Maldeghem der „Krone“ verrät: „Wir hatten aufgrund des regnerischen Wetters schon ein bisschen Bedenken, wie wir das mit der Heizung gut lösen. Da brauchen wir noch ein paar mehr Erfahrungswerte denke ich“, erzählt von Maldeghem. Unter den Gästen hörte man so manchen die Bedenken unterstreichen, war die Temperatur im Zelt doch leicht unter der Wohlfühlgrenze.