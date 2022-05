Die Brücke über die Urslau muss weg

In der Torscharte, zwischen Steinernem Meer und Hochkönig, entspringt ein Bach: Die Urslau. Sie durchfließt Hinterthal, dann Maria Alm und mündet bei Saalfelden in die Saalach. Wanderer oder Langläufer sind in Hinterthal entlang ihrem Bachbett in Scharen unterwegs. An einer Stelle am Talschluss, nah dem Naturdenkmal Triefen, müssen sie den Bach queren. Nur: Das Queren wird bald nicht mehr möglich sein.