Linzer Ehepaar wurde in der Sauna zum Lebensretter

Seit Donnerstag war das Ehepaar Weindl auf Wellnessreise in einem Hotel in Bad Hofgastein (Salzburg), feierte dort seinen zehnten Hochzeitstag. Doch am Freitag wurde binnen einer Sekunde die erholsame Zeit unterbrochen und es begann ein Kampf um Leben und Tod. „Ich habe es am Anfang gar nicht mitbekommen. Meine Frau hat einen merkwürdigen Knall in der Sauna gehört und ist sofort nachschauen gegangen“, ist Mario Weindl stolz auf seine Gattin, die die Situation genau richtig einschätzte.