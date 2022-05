Alice Schwarzer, das war ein Schuss in den Ofen!

Die Spezialisierung auf Fachthemen hat schon seinen Grund. Es ist gut so, dass ein Konditor keine koronaren Bypass-Operationen durchführt und ein IS-Terrorist nicht als Security in einer Impfstraße arbeitet (was außer in Wien überall sonst zu funktionieren scheint). Nur bei gewissen Themen krönen sich selbst die Branchenfremdesten zu Experten: bei Corona, Ukraine-Krieg und Fußball. Und so kommt es, dass unser Kasperl der Woche dieses Mal ins Ausland geht - und zwar an Alice Schwarzer, deutsche Feministin, Journalistin, Autorin und jüngst auch selbst ernannte Militärexpertin, die im ORF in der „ZIB2“ als Putinversteherin für staunende Gesichter sorgte. Wie es richtig geht, zeigte in der Sendung hingegen Ex-Außenministerin Ursula Plassnik.