Alice Schwarzer: „Krieg kann nicht ewig gehen“

Die deutsche Feministin Alice Schwarzer, eine der bekanntesten Unterzeichnerinnen eines umstrittenen offenen Briefes zum Ukraine-Krieg, hat Deutschland davor gewarnt, sich in einen Dritten Weltkrieg hineinziehen zu lassen. Denn jetzt sei nicht „die Stunde der Helden, sondern die Stunde der Nachdenklichen“, postulierte Schwarzer am Donnerstagabend in der „ZiB 2“ (siehe Video oben). Schwarzer plädierte für einen baldigen Waffenstillstand und verurteilte erneut die deutschen Waffenlieferungen. „Der Krieg kann icht ewig dauern“, so Schwarzer.