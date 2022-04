IS-Terrorist war Security im Austria Center Vienna

Ein verurteilter IS-Terrorist hat Anfang des Jahres in der Impf- und Test-Straße im Austria Center Vienna (ACV) als Security gearbeitet. Dort wurde der 21-Jährige am 6. Jänner festgenommen - er soll in der vorangegangenen Nacht einer Arbeitskollegin mit Gewalt aufgezwungen haben. Seither sitzt der Mann in U-Haft. Am Mittwoch musste er sich wegen Vergewaltigung am Wiener Landesgericht verantworten, dabei kam sein Strafregister zur Sprache.