„Vulnus“ heißt auf Lateinisch Wunde. Und so wurde in der Corona-Pandemie vom Robert-Koch-Institut der Begriff der „vulnerablen Gruppen“ ins Leben gerufen, jener Menschen, die vor einer Infektion des Virus aufgrund ihrer höheren Verletzlichkeit besonders geschützt werden müssen. Der Absturz, den Nehammers Ankündigung an der Wiener Börse ausgelöst hat, zeigt die Verwundbarkeit des Marktes. Vulnerabel sind durch steigende Inflation, horrende Energiepreiserhöhungen und massive Teuerungen bei Lebensmitteln jetzt alle geworden. Nur gibt es keinen Schutz vor den Auswirkungen des scheinbar endlosen Krieges in der Ukraine.