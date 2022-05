Die Eisheiligen schwitzen heuer bei bis zu 30 Grad

Am Wochenende müssen wir noch etwas Geduld haben - doch dann soll sich in Tirol endlich sommerliches Wetter einstellen. Ausgerechnet bei den ersten der fünf Eisheiligen (Mittwoch bis Sonntag) ist sogar die 30-Grad-Marke in Reichweite. „Am ehesten aber im Osten von Österreich“, schränkt der Wetterdienst Ubimet ein.