Drogenring gesprengt: Dornbirner Hauptverdächtiger

Am 27. April klickten für einen 25-jährigen Mann aus Dornbirn in Vorarlberg die Handschellen. Der Verhaftung waren intensive Ermittlungen des Landeskriminalamts, der Kriminalpolizei Kempten und der Staatsanwaltschaft Kempten vorausgegangen. Der Mann wird verdächtigt, im großen Stil mit Kokain und Marihuana gehandelt zu haben. Neben der Verhaftung des 25-Jährigen wurden im Großraum Bregenz und in Dornbirn sechs Hausdurchsuchungen angeordnet.