Landesfirmen zahlten Managern höhere Boni

In dieser Summe ist der von der Politik beschlossene Covid-Bonus des Landes schon enthalten. Die Salzburg AG geriet zuletzt wegen explodierter Strom- und Gaspreise und Rekordgewinn im abgelaufenen Jahr in die Diskussion. Für Leonhard Schitter und Brigitte Bach gab es im vergangenen Jahr in Summe 190.762 Euro. Das sind noch einmal um knapp 4000 Euro mehr als im Jahr davor.