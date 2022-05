Mehr Polizeipräsenz im Umfeld der S7 geplant

Zügig gehen die Bauarbeiten an der Schnellstraße…7 voran. Die Neuregelung der Verkehrsüberwachung im Südburgenland stand bei einem Treffen von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag in Eisenstadt im Mittelpunkt. „Die erhöhte Polizeipräsenz bringt mehr Sicherheit für die gesamte Region“, betonten beide Politiker.